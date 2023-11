Follia a Marsiglia: sassaiola contro il pullman del Lione: 15 punti di sutura per il ct Grosso

Follia ieri sera a Marsiglia prima della sfida di campionato francese tra appunto il Marsiglia e il Lione. Fuori dallo stadio Velodrome il pullman della squadra ospite è stato più volte rallentato prima di diventare oggetto di una sassaiola da parte degli ultras di casa.

Finestrini in frantumi Il lato destro del veicolo ha subito i danni maggiori con diversi finestrini che sono esplosi: colpito alla fronte e sopra l'occhio sinistro, l'allenatore italiano Fabio Grosso, si è visto applicare 12 punti di sutura. Sette persone sono state arrestate.La Fifa "Non c'è assolutamente spazio per la violenza nel calcio".

Follia a Marsiglia: Grosso ferito in un assalto al bus del Lione, 9 arrestiL'allenatore italiano del Lione, Fabio grosso, è rimasto ferito dal lancio di sassi contro il bus della squadra da parte di tifosi dell'Olympique Marsiglia all'arrivo allo stadio di Marsiglia, poco prima della partita di campionato con la squadra locale gu... Leggi di più ⮕

Cosa è successo a Grosso prima di Marsiglia-LioneL'allenatore italiano è stato ferito al volto mentre si trovava sul pullman del Lione: la ricostruzione di quanto è successo a Marsiglia. Leggi di più ⮕

Il Marsiglia sfida il Lione, sarà Gattuso contro GrossoUna sfida tutta italiana, questa volta in Ligue 1. Il Marsiglia di Gennaro Gattuso accoglie il Lione di Fabio Grosso: sarà un match complicato per entrambi visto che i padroni di casa sono a caccia d Leggi di più ⮕

Scontri a Marsiglia: sassate contro il pullman del Lione, ferito Fabio GrossoAttimi di grande tensione a Marsiglia, dove tra circa un'ora l'OM di Gennaro Gattuso affronterà in un derby 'italiano' il Lione di Fabio Grosso. Come riporta L'Equipe, al transito verso lo stadio del Leggi di più ⮕

Tensione a Marsiglia: sassate sul bus del Lione e finestrini rotti, Grosso sanguina dal voltoTensione alle stelle a Marsiglia per la sfida tra la squadra di Gattuso e il Lione di Grosso. Il pullman che ha trasportato l&39;OL è stato preso a sassate all&39;arrivo al Vélodrome: il Leggi di più ⮕

Marsiglia, assaltato pullman del Lione: Grosso ferito da una pietra lanciata dai tifosi di casaIl tecnico italiano è uscito col volto sanguinante dal mezzo. Colpito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo Leggi di più ⮕