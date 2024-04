Flavio Briatore e l’intervento per il tumore al cuore: “Ho pagato per farmi curare a Milano.

Ho avuto paura, ma per queste cose sono fatalista” dopo l’intervento al cuore per rimuovere un tumore benigno al cuore, scoperto durante un controllo di routine all’ospedale “Dovevo prendere dei beveroni per la colonscopia e la gastroscopia, ma il professor Zangrillo è venuto e ha interrotto tutto: ‘Dobbiamo addormentarti per una verifica, dalla Tac “L’ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele: alle 14 mi hanno operato”, ha detto Briatore.. La sanità italiana ha centri di eccellenza a livello internazionale, con i migliori chirurghi al mondo. Quando hai la vita in mano a gente così preparata quello che succede è un po’ il tuo destino. In un’operazione a cuore aperto non puoi farci nulla, devi essere ottimista per forza: È roba da ricchi, mi hanno detto. È vero, siamo dei privilegiati. Dovremmo tutti poter fare i check u

