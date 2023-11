Flavio Briatore derubato a Milano: 'Città pericolosa'

"Il mio autista mi lascia in via Cordusio per un appuntamento. L'ufficio lo chiama, l'autista è al telefono... Arriva in monopattino un extracomunitario, prende lo zainetto e fugge...". L'autista dell'imprenditore se ne accorge ma il ladro"aveva già un vantaggio di cinque, sei metri. Per fortuna nella zona c'era un capitano della Guardia di finanza, lì per altri motivi: vede la scena, corre, blocca questo ragazzo e recupera il mio zainetto.

"Per fortuna c'era il capitano della Guardia di Finanza. Io nello zainetto avevo tutto, passaporto, carta d'identità, effetti personali. Avrei dovuto rinunciare ad un viaggio", racconta."Il sindaco Sala dice sempre che è tutto a posto, che va tutto bene. Non c'è nulla sotto controllo, è una città pericolosa come dicono le statistiche. Datevi una mossa, cercate di sistemarla: la gente ha paura.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, la foto nel deserto scatena gli hater: «Antipatici». L'imprenditoreFlavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati a Dubai, città simbolo del...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Flavio Briatore, la foto col figlio scatena l'odio: "Una cosa da rinc***"Una storia già vista e rivista. Ma che evidentemente continua ad appassionare molti italiani. Flavio Briatore e il figlio Nathan F...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Milano, Briatore contro Sala: "Io derubato in centro, tutto fuori controllo"' Milano città sicura o non sicura? Sentite cosa mi è successo': inizia così l'ultimo video postato da Flavio Bri...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Briatore derubato a Milano: “Un extracomunitario in monopattino ha preso il mio zainettoFlavio Briatore ha subìto un tentativo di furto in pieno centro a Milano. A denunciare con un lungo video sfogo la disavventura è stato lo stesso imprenditore sui suoi canali social, cogliendo l’occasione anche per criticare il sindaco Beppe Sala per la poca sicurezza della città.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Flavio Briatore e il tentato furto a Milano: 'Derubato in centro, città pericolosa'. VIDEOI titoli di Sky TG24 del 1 novembre: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Maltempo a Milano, auto immerse nel fango e strade allagateCaos a Milano dopo che una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕