Fisco, Cataldi (Giovani commercialisti): 'ora riflessione su riscossione, no regole rigide'

Francesco Cataldi, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec)

“Accogliamo con favore la smentita, da parte del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, circa l’introduzione della disposizione che avrebbe dato la possibilità all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di accedere in maniera diretta ai conti correnti dei contribuenti, con la finalità di velocizzare le procedure di riscossione dei tributi.

“Al di là dei tecnicismi sul meccanismo di funzionamento di una norma di tale portata, che potrà essere eventualmente introdotta anche dopo la manovra finanziaria, occorre fare -continua Cataldi- una riflessione sull’aspetto sistematico della riscossione, ossia sulle relative finalità e sui mezzi che potrebbero facilitarne il raggiungimento. headtopics.com

“Crediamo sia opportuno rivedere tale meccanismo istituzionale scarsamente flessibile, nell’ottica di un maggior dialogo tra l’apparato amministrativo che ha il compito di riscuotere i tributi accertati, e coloro che sono tenuti a versare quegli stessi importi. Il tutto, evidentemente, in primo luogo a beneficio dello Stato”, conclude Cataldi.

