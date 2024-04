Fioriture primaverili nel parco botanico

Nel parco di 16 ettari sono 20.000 le piante di particolare valenza botanica ed oltre 80.000 le bulbose in fiore, mentre oltre 15.000 sono le piantine di bordura che tappezzano le numerose aiuole. Magnolie e le prime fioriture primaverili che si potranno ammirare saranno le Edgeworthie, i Prunus, le Magnolie e le Forsythie, con i loro colori tenui e delicati. Svetteranno poi le migliaia di bulbose di Narcisi, Tulipani e Muscari le quali dipingeranno il giardino rendendolo unico e spettacolare.

Nel mese successivo seguirà la fioritura di Rododendri e Azalee che tappezzeranno la gran parte delle zone ombrose. Seguiranno le migliaia di fioriture delle bordure. Nei mesi più caldi saranno regine le piante acquatiche; le ninfee tropicali “Victoria Cruziana, Victoria Amazzonica e Victoria Dreamer" a lasciare senza fiato i turisti con le loro enormi foglie e con i loro fiori spettacolari

