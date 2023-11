Fiorentina zero rigori a favore, Juventus zero contro. Però al Franchi è 3-1

La più recente affermazione bianconera al Franchi è del 2018-2019, un 3-0 al 14esimo impegno griffato Bentancur, Chiellini, Ronaldo. Complessivamente gli 84 incontri disputati raccontano di 28 vittorie toscane, 33 pareggi, 23 successi piemontesi, 107-96 per i padroni di casa il computo dei gol.Fiorentina a 17 punti (5V – 2X – 3P con 18GF e 14GS), di cui 7 sul proprio campo (2V – 1X – 1P con 8GF e 6GS). È reduce da 2 sconfitte di fila: nel derby contro l’Empoli e all’Olimpico contro la Lazio. Juventus che si trova a quota 23 (7V – 2X – 1P con 16GF e 6GS), 10 dei quali lontano dallo Stadium (3V – 1X – 1P con 8GF e 4GS).

PS: ma negli ultimi 3 Fiorentina-Juventus di Serie A i viola hanno tirato 3 massime punizioni (2 gol fatti), mentre i bianconeri non ne provano uno al Franchi dal torneo 2018-2019…La Gazzetta dello Sport in prima pagina:"Inter e Juve, dite la verità"Pisa e i punti persi da situazioni di vantaggio. Como col fattore testaIl cammino (quasi) perfetto di Garcia contro PioliSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

