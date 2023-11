Fiorentina, Yerry Mina continua a crescere di condizione: il rientro in campo è più vicino

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

TUTTOMERCATOWEB: Le pagelle della Fiorentina - Terracciano superbo, Milenkovic condanna i violaRisultato finale: Lazio-Fiorentina 1-0 Terracciano 7 - Superbo non una, ma due volte per salvare la Fiorentina. Su Felipe Anderson la sua parata è anche difficile soltanto immaginarla, su Luis Albert

CORSPORT: L’aquila della Lazio plana nel settore della Fiorentina: show sui socialOlympia dopo il suo consueto volo prima del match non è atterrata sul campo, ma vicino ai tifosi della Viola…

TUTTOMERCATOWEB: Fiorentina, il recupero di Kayode procede bene: si aprono le porte della Nazionale?Uno dei volti copertina di questo inizio di stagione della Fiorentina è senza dubbio quello di Michael Kayode. In pochi mesi - sottolinea il Corriere Fiorentino - il diciannovenne ha ribaltato il suo

TUTTOMERCATOWEB: Fiorentina, Italiano: 'Sono molto deluso, perdere così non è giusto. Un punto era d'oro'Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-0 della Lazio sui viola: 'La sconfitta è normale che fa arrabbiare. La Fiorentina ha fatto una grande

TUTTOMERCATOWEB: Il Messaggero sul successo con i viola: 'Lazio infinita: decide Immobile al 95'''Lazio infinita: decide Immobile al 95''. Così titola oggi in apertura Il Messaggero. L'attaccante entra nel corso del match contro la Fiorentina e segna il gol della vittoria su rigore all'ultima az

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere Fiorentino apre con il ko viola contro la Lazio: 'Condanna di rigore''Condanna di rigore'. Titola così oggi in prima pagina il Corriere Fiorentino, parlando della sconfitta per 1-0 della Fiorentina a Roma contro la Lazio. Gol annullato a Beltran, Immobile segna su rig

