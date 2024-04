Fiorentina vince il primo round della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta

Una gemma di Mandragora avvicina la Fiorentina alla finale, anche se la strada verso Roma è ancora lunga e ricca di insidie. Il primo round della semifinale di Coppa Italia sorride ai viola, che surclassano un'Atalanta irriconoscibile nel primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio anche nella ripresa, comunque più equilibrata e divertente, con diverse occasioni da ambo le parti.

Le grandi parate di Carnesecchi consentono alla fine agli orobici di limitare i danni al 'Franchi' e di restare ancora in corsa per la finale, ma la Dea dovrà fare tesoro di questa lezione in vista del ritorno del 24 aprile a Bergamo. Quando non saranno più ammessi errori e approcci troppo soft alla partita. Gasperini fa qualche modifica rispetto al tris del 'Maradona', lasciando in panchina Scamacca, rimpiazzato da Lookman a comporre insieme a Miranchuk un attacco senza punti di riferiment

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streaming
Dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

La Fiorentina vince l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta grazie alla prodezza di Rolando Mandragora. L'Atalanta dovrà ribaltare il risultato nella sfida di ritorno.

Ecco perché la finale di Coppa Italia non sarà spostata per recuperare Atalanta-Fiorentina
Lo stadio Olimpico da lunedì 27 maggio sarà a disposizione della federazione italiana atletica per organizzare gli Europei.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 1-0 nella semifinale d'andata
Decide la rete di Mandragora nel primo tempo

Coppa Italia, la Fiorentina piega l'Atalanta con il gol di Mandragora nella semifinale di andata
Ai viola l'andata della semifinale di Coppa Italia grazie alla prodezza del centrocampista. Ma i nerazzurri possono ancora sperare nella rimonta

La Fiorentina in vantaggio 1-0 contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia
La Fiorentina è in vantaggio 1-0 contro l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia grazie ad un fantastico gol di OptaPaolo. Il gol del centrocampista viola da 27.6 metri è il gol dalla distanza maggiore segnato dalla Fiorentina in questa stagione tra tutte le competizioni; la precedente rete viola da una distanza maggiore era quella di Biraghi v Verona il 27/02/23 in Serie A (53 m).

