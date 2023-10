Fiorentina, rientra in gruppo Yerry Mina. A disposizione co la Juve?

Buone notizie dall'infermeria per Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Quest'oggi, infatti, è tornato a lavorare in gruppo il difensoredopo l'infortunio patito oltre un mese fa in nazionale. L'ex barcellona potrebbe tornare a disposizione dei viola per la gara con la JuventusQuarta: 'Ritorno al River? Ci ho pensato.

