Fiorentina, Pradè: 'Milenkovic ha rinunciato ad altri club pur di restare. E' un pilastro per noi'

E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Coppa Italia, Viola risponde a Guessand. Udinese-Cagliari proseguirà ai supplementariEurorivaliCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi. La gioia del presidente Krause:"Grande vittoria!"Serie B, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: bomber Casiraghi, gioiello di BernabéDoppio Bifulco e il Taranto vince.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMDOTCOM: Fiorentina, Delio Rossi bacchetta Milenkovic: 'Errore grave anche per un bambino'Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radio 1 dove ha commentato l&39;errore di Milenkovic che è costato la sconfitta alla Fiorentina contro la Lazio: "Per la Fiorentina la Champions può

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Fiorentina, l'ex tecnico Delio Rossi spiega perché le big non prendono MilenkovicL&39;ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi ha parlato del difensore viola Nikola Milenkovic a Radio Rai: "Il difensore di oggi deve soprattutto saper difendere, poi se sa anche impostare bene

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Milenkovic e il 'derby' con Vlahovic a rischio: ipotesi concreta di panchina in Fiorentina-JuveLunedì sera Vincenzo Italiano era una furia per come la sua Fiorentina era riuscita a non portarsi a casa neanche un punto dalla partita giocata sul campo della Lazio, rimasta in parità senza gol fi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Le pagelle di Milenkovic: quel tocco di braccio in area su Vecino nel recupero rovina tuttoL'episodio finale lo vede protagonista. Nikola Milenkovic allarga troppo il braccio causando il rigore che decreta il successo della Lazio contro la sua Fiorentina nei minuti finali. 'Non trasmette un

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORSPORT: L’aquila della Lazio plana nel settore della Fiorentina: show sui socialOlympia dopo il suo consueto volo prima del match non è atterrata sul campo, ma vicino ai tifosi della Viola…

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Fiorentina, Nzola finisce nel mirino: 'Inutile, ingresso inspiegabile'La Nazione in edicola questa mattina offe un focus sulla partita della Fiorentina giocata all&39;Olimpico in cui non si risparmiano critiche a Nzola: "I singoli? Bravo Terracciano, inutile Nzola

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕