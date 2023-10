Fiorentina, la casuale svolta estiva di Pierozzi: doveva andare allo Spezia nell'affare Nzola

con la Fiorentina. Un rientro importante, e l'aveva evidenziato già mister Italiano nel pre-partita spiegando come i 90 minuti fatti in Primavera nel weekend precedente fossero propedeutici a rimetterlo in condizione, specialmente alla luce del problema fisico lamentato da Kayode, costretto fuori gioco da una distorsione alla caviglia la cui entità va ancora stabilita al meglio. Nello stesso momento, riecco il fiorentinissimo classe 2001.

E pensare che rischiava seriamente di non essere più in rosa, oggi, se nell'estate scorsa non avesse avuto quel problema fisico alla zona addominale che l'ha tenuto fuori e nell'incertezza per settimane. Era tutto intavolato, infatti, per il suo trasferimento da Firenze allo Spezia all'interno dell'affare che ha portato in viola Nzola. L'infortunio ha complicato i piani, le Aquile liguri hanno ripiegato sul giovane centrocampista Corradini come contropartita.

Ieri sera, nel post-gara, il tecnico ha così dichiarato a proposito della nuova difesa senza Kayode:"Per come nasce, per caratteristiche e per attitudine, è Pierozzi il terzino che ha quelle capacità. Comuzzo è adattato, a Quarta non piace tanto stazionare in quella zona di campo... Dobbiamo alzare il livello di Pierozzi ora". headtopics.com

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchi

