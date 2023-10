Fiorentina, Castrovilli: 'Rientro programmato per metà gennaio. Speriamo bene'

, è intervenuto da Palazzo Medici Ricciardi a Firenze in occasione della consegna delle “Benemerenze Sportive” ad opera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, riconoscimento per atleti, dirigenti e società sportive di Firenze che nel 2021 hanno raggiunto importanti risultati nazionali, ha parlato dopo aver ricevuto il premio. Queste le sue parole riportate da:"Tutto sta procedendo molto bene, abbiamo programmato il rientro a metà gennaio. Speriamo bene".

Il centrocampista viola, che si è infortunato l'estate scorsa al ginocchio, dopo anni difficili proprio a causa di un bruttissimo infortunio, ha ricevuto il premio per la vittoria dell'Europeo con la maglia della Nazionale italiana a luglio 2021.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchi

