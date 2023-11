Fiorello: «Sanremo 2025? Io lo farei condurre a Fazio e Fedez»

Sanremo 2025? «Bisogna pensarci perché Amadeus non ci sarà e neanche io.

Potreste chiamare Fedez e Fabio Fazio, vi fate fare la liberatoria da Nove, che tanto costa due spicci!». Travolgente Fiorello che scherza con uno dei vertici Rai sul palco della conferenza stampa per la nuova stagione di Viva Rai 2, questa mattina in via Asiago.

Sanremo, Fabio Fazio candida Fedez e Fiorello per il Festival: la rispostaIl rapper dice sì, poi arriva il messaggio di Fiorello Leggi di più ⮕

Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’: «Lo scherzo di Fiorello? Se lui conducesse farei il direttore artistico»Da Sanremo con lo scherzo di Fiorello al dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e... Leggi di più ⮕

È ufficiale, assegnata a Biella l’Adunata nazionale degli Alpini 2025Si svolgerà il 9-10-11 maggio e porterà in città migliaia di persone Leggi di più ⮕

Trapianti di cuore da maiali geneticamente modificati: «Sperimentazione clinica sull’uomo entro il 2025»È l’obiettivo a cui sta lavorando il professor Muhammad Mohiuddin, università del Maryland (Usa) autore dei primi due impianti del genere su uomo al mondo Leggi di più ⮕

Fedez a Che Tempo che Fa da Fazio: «Io direttore artistico di Sanremo e Fiorello conduttore? Sono d'accordo».Fedez ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Un'intervista molto attesa e che iniziata... Leggi di più ⮕

Fedez da Fabio Fazio: “La salute mentale è una emergenza concreta e non circoscritta”Il musicista a ‘Che tempo che fa’. Già nel pomeriggio aveva annunciato che avrebbe parlato di argomenti che “mai affrontati prima in tv” Leggi di più ⮕