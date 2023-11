Fiorello: «Non condurrò mai Sanremo, non è il mio mestiere»

All’appello quindi ci saranno anche Ruggiero con le sue canzoni melodiche, Luca Tommassini e il corpo di ballo rimpolpato di 4 elementi, tanti ospiti (il primo sarà Marco Mengoni), non mancheranno gli sketch, Batman appunto, il buonumore e il nuovo glass che è stato trasferito al Foro Italico dopo le polemiche con gli abitanti di Via Asiago .

E il glass potrebbe trasferirsi anche a Sanremo per l’ultima edizione del festival condotta da Amadeus. Viva Rai 2 Sanremo si farà, è da capire da dove verrà trasmesso. «Certo fuori dall’Ariston potrebbero nascere delle belle cose», dice Fiorello che ai giornalisti ribadisce una cosa: «Non condurrò mai Saremo, non è il mio mestiere. Non dico che è un’offesa quando me lo chiedete, ma quasi».

