Fiorello: «La Rai è TeleMeloni? Prima allora era TeleDraghi»

L'ironia del conduttore alla presentazione di 'Viva Rai2!' Roma, 30 ott.

(askanews) - 'La Rai si ama indipendentemente dal governo del momento', si parla 'di TeleMeloni allora l'anno scorso c'era TeleDraghi, fino a TeleMonti'. Così Fiorello alla presentazione della nuova stagione di 'Viva Rai2', in onda dal 6 novembre alle 7 su Rai2. 'La Rai è sempre una e unica, al di là di qualsiasi governo ci sia in Italia', ha aggiunto.

