Fiorello annuncia che un personaggio della Rai non presenterà il Festival di Sanremo 2025

Ho uno scoop sul 'Festival di Sanremo' del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!. A dare lo speciale 'annuncio' è Fiorello durante il programma 'Viva Rai2!'. Quindi, 'spiffera':"Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del... 6", saltando il numero 5 e aggiungendo:"Chi ha orecchie per intendere, intenda".

Ieri, a chi gli chiedeva se Amadeus farà anche il Sanremo 2025 come si vocifera, Fiorello ha risposto:"Secondo me gli stanno tirando la giacchetta - ha detto facendo finta di controllare se alle spalle ci sia qualche dirigente in ascolto - adesso la Rai ha smentito, ha detto 'non è vero che ci sono trattative' ma gliel'hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice: 'Ciuri che dici?'"

LASTAMPA: Fiorello lancia lo scoop su Sanremo 2025: “Lo presenterà un personaggio non Rai”Si tratterebbe di un volto di Canale 5: «Chi ha orecchie per intendere, intenda»

IODONNA: 'Viva Rai 2' di Fiorello riparte oggi: tutto quello che c'è da sapere sul programmaCome svegliarsi al mattino presto? Ma con Rosario Fiorello e la squadra di Viva Rai 2 – che da oggi lunedì 6 novembre torna tutti i giorni di prima mattina (anche su Rai Play).

İLMESSAGGEROİT: Sanremo 2024, «Marco Mengoni condurrà la prima serata», l'annuncio di Amadeus in diretta da FiorelloMarco Mengoni co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, il 6 febbraio. La notizia...

ADNKRONOS: Amadeus da Fiorello a Viva Rai2: 'Marco Mengoni coconduttore prima serata Sanremo 2024'L’annuncio di Amadeus è arrivato nella prima puntata di Viva Rai2, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2

ADNKRONOS: Francesco Totti a Viva Rai 2, Fiorello chiama in diretta Luciano Spalletti'Ciao mister, come stai?', ha detto l'ex capitano della Roma. 'Sto abbastanza bene, ora che ti sento anche meglio', ha risposto il ct della Nazionale

COSMOPOLİTAN_IT: «Mengoni condurrà la prima serata di Sanremo 2024»: l'annuncio di Fiorello a Viva Radio2Sanremo 2024: 5 curiosità.

