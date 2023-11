Fiorello a Sergio dopo i rumors: «È vero che “Belve” va sul Nove?». L’ad Rai: «No»

: «È vero cheva sul Nove?» gli chiede lo showman, dopo i rumors circolati nelle ultime ore secondo cui il programma diIl botta e risposta, arrivato durante la presentazione di, dice Fiorello riferendosi a Fagnani. «Le ho detto: se tu vai alla Nove mi presento sotto casa tua e buco le gomme della. Basta con questa storia che tutti migrano, la Rai è Rai e si ama indipendentemente dal governo che c’è», aggiunge lo showman.

: «È vero cheva sul Nove?» gli chiede lo showman, dopo i rumors circolati nelle ultime ore secondo cui il programma diIl botta e risposta, arrivato durante la presentazione di, dice Fiorello riferendosi a Fagnani. «Le ho detto: se tu vai alla Nove mi presento sotto casa tua e buco le gomme della. Basta con questa storia che tutti migrano, la Rai è Rai e si ama indipendentemente dal governo che c’è», aggiunge lo showman.

Melissa Satta prende le distanze dalla Canalis a Belve, Elisabetta reagisce cosìElisabetta Canalis ribatte alle dichiarazioni che la sua 'amica' Melissa Satta ha fatto a Belve , intervistata da Francesca Fagnani . M... Leggi di più ⮕

Eleonora Giorgi, botta e risposta con Melania Rizzoli: «Forse diventeremo amiche»Melania Rizzoli, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva dichiarato, parlando di Eleonora... Leggi di più ⮕

Sanremo, Fabio Fazio candida Fedez e Fiorello per il Festival: la rispostaIl rapper dice sì, poi arriva il messaggio di Fiorello Leggi di più ⮕

Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’: «Lo scherzo di Fiorello? Se lui conducesse farei il direttore artistico»Da Sanremo con lo scherzo di Fiorello al dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e... Leggi di più ⮕

Una giovane Miriana Trevisan canta a 'Non è la Rai' 1994Valletta in molte trasmissioni di successo, da 'La Corrida' a 'La ruota della fortuna', la showgirl ha di recente preso parte al 'Grande Fratello Vip' Leggi di più ⮕

Paola Perego, quarant'anni in tv tra Rai e MediasetLa conduttrice festeggia in quarant'anni di carriera scendendo in pista a 'Ballando con le stelle', ma il suo curriculm parla di un successo che ha attraversato generazioni tra popolarità e ansia Leggi di più ⮕