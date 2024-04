Fiorella Mannoia compie 70 anni: una vita dedicata alla musica e all'impegno sociale

56 anni di carriera alle spalle, una vita lontana dal gossip tra l'amore per la musica, l'impegno sociale e politico e storie d'amore sempre vissute in modo privato: Fiorella Mannoia compie oggi 70 anni e non ha alcuna intenzione di rallentare con gli impegni lavorativi.

Dopo aver emozionato il pubblico con Mariposa, brano in gara a Sanremo che le è valso il Premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo, Fiorella è pronta a un 2024 fitto di impegni tra l'atteso concerto-evento Una Nessuna Centomila - In Arena e il tour estivo Fiorella Sinfonica. Qual è il segreto della sua ottima forma? Fiorella Mannoia ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo su un duplice binario. Da un lato la carriera da cantante, iniziata nel 1968 con la sua partecipazione al Festival di Castrocaro, dall'altro quella di stuntwoman per il cinema, portando avanti l'attività del padre e dei fratelli Maurizio Stella e Patrizia, soprattutto nelle scene a cavall

