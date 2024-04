Fiorella Mannoia compie 70 anni: un'icona della musica italiana

Fiorella Mannoia , nata a Roma il 4 aprile 1954, spegne oggi 70 candeline sulla sua torta di compleanno e continua a rappresentare un modello per le nuove generazioni, un esempio di come un'artista sia capace di intendere il proprio lavoro come un progetto e una visione che vanno al di là del semplice intrattenimento. E, come ha dimostrato all'ultimo Sanremo , senza perdere mai la voglia di sorridere.

Fiorella Mannoia è nata a Roma nel 1954, è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con L'esordio nello spettacolo è avvenuto nel mondo del cinema e non in quello della musica, come controfigura di Lucia Mannucci nella commedia musicale per la tv, di Adriano Celentano. L'esperienza la porta a firmare il suo primo contratto discografico, con la Carisch e a incidere il suo primo 45 giri: Sono gli anni Ottanta, però, quelli della consacrazione musicale

