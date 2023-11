Fiocco azzurro in casa D'Avanzo-De Angelis: è nato Ascanio, il loro quarto figlio

è arrivato anche il piccolo Ascanio. Fiocco azzurro in casa D'Avanzo-De Angelis, la coppia pareggia i conti in termini di "quote azzurre" dando alla luce il quarto figlio, nonchè il secondo maschio.

Parto programmato per l'ex protagonista di Temptation Island, moglie di Emanuele D'Avanzo ed imprenditrice, oltre che influencer. La campana si è mostrata pochi istanti sui social subito dopo il parto e nonostante il dolore, ha riferito ai followers che tutto è andato per il meglio.attraverso i social lasciando i fans della coppia a bocca aperta poichè sembrava che l'ex protagonista di Temptation Island volesse fermarsi a tre:, Enea e Adria.

Cade il Made in Italy a settembre: -7,2%Giù l’export extra-Ue, quasi due miliardi di vendite in meno. Il crollo dell’import spinge l’avanzo commerciale. In nove mesi siamo in attivo anche con la Russia. Leggi di più ⮕

Russo (UniCz): 'I farmaci derivati dalla cannabis seguono iter regolatori precisi, sono farmaci a tutti gli effetti ''Hanno superato trial clinici che ne hanno valutato i profili di sicurezza ed efficacia' Leggi di più ⮕

Cagliari, Mancosu: 'Per salvarci servono tutte le componenti che hanno portato alla promozione'Marco Mancosu è il protagonista odierno dell'intervista sul magazine ufficiale del Cagliari, 'Domus Rossoblù', distribuito sugli spalti e online prima di Cagliari-Frosinone. Di seguito le sue parole Leggi di più ⮕

Iran: Raisi, 'crimini Israele hanno superato linea rossa''I crimini del regime sionista hanno oltrepassato la linea rossa, ciò potrebbe costringere tutti ad agire. Washington ci chiede di non fare nulla, ma continuano a dare ampio sostegno a Israele', lo scrive sul suo account X il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Leggi di più ⮕

Da Jennifer Aniston a David Schimmer: ecco che fine hanno fatto gli attori di “Friends”Circa un anno fa la reunion dei magnifici sei protagonisti della sit-com che fece epoca Leggi di più ⮕

Hamas, tutti i segreti dell'attacco del 7 ottobre: come hanno attaccatoUn dossier dell' IDF , la Israel Defence Force, svela le tattiche di Hamas che hanno portato alle carneficine di civili di sabato 7 ottobre , p... Leggi di più ⮕