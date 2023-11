Finta telefonata alla Meloni Ma soltanto l'opposizione prende lo scherzo sul serio

Quel che è certo è che l'Ufficio del consigliere diplomatico di Palazzo Chigi è stato tratto in inganno al telefono da un personaggio che è riuscito a spacciarsi come presidente dell'Unione Africana e a farsi passare al telefono. Una sortita che si è scoperto poi essere stata orchestrata da due comici russi. Il tentativo era quello di farle sconfessare la linea di piena collaborazione con Kiev adottata dal governo italiano.

La stessa Giorgia Meloni, parlando ai suoi spiega: «Se l'ufficio diplomatico organizza una telefonata che mi passa il centralino di Chigi io devo darla per buona. Anche se al tempo avevo detto che secondo me qualcosa non funzionava perché i toni del mio interlocutore non erano consoni.

Da parte dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, guidato da Francesco Talò, 65 anni di cui 39 in diplomazia, già rappresentante permanente presso la Nato, non si nasconde «il rammarico per essere stato tratto in inganno da un impostore il 18 settembre nel contesto dell'intenso impegno sviluppato in quelle ore per rafforzare i rapporti con i leader africani».

Nella telefonata, postata sulla piattaforma online Rumble e ripresa dall'agenzia russa Ria Novosti - Giorgia Meloni ammette che «c'è molta stanchezza da tutte le parti» sul conflitto in Ucraina e «si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita». «Il problema è trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti senza distruggere la legge internazionale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Ucraina, 'Meloni ingannata da comici russi': la ricostruzione di Palazzo ChigiLa trappola in una telefonata alla premier nel settembre scorso, quando uno dei comici si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana e la presidente del Consiglio italiana avrebbe espresso giudizi sull'inefficacia della controffensiva...

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Meloni al telefono: “Controffensiva ucraina non sta andando come ci si aspettava”Secondo Giorgia Meloni la “controffensiva dell’Ucraina non sta andando come ci si aspettava“, sul conflitto “c’è molta stanchezza da tutte le parti” e “si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d’uscita“.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Meloni durante scherzo telefonico da parte di comici russi: “Stanchezza su Ucraina”I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Meloni cade in uno scherzo telefonico di comici russi: 'C'è stanchezza per l'Ucraina'Il presidente del Consiglio vittima del duo Vovan & Lexus che l'ha interrogata sulla politica estera. 'C'è stanchezza', la sua risposta sul tema della guerra di Mosca a Kiev. Il fatto risale al 18 settembre

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Giorgia Meloni e la trappola dei comici: le risposte dell'Ucraina'Siamo con gli ucraini e continuiamo ad aiutarli'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Giorgia Meloni e scherzo russo: 'Sostegno a Ucraina' e Mosca attacca premierZakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, attacca il presidente del Consiglio

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕