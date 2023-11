Fine speranza per Shani Louch: trovato il corpo della giovane tedesca rapita al rave

La speranza è morta ieri, tre settimane dopo l'assalto al rave party dove Shani Louck 22enne tedesca dai lunghi dreadlocks e gambe tatuate ballava con centinaia di giovani come lei.

L'identificazione Erano a Remi, non lontano dalla Striscia di Gaza per una festa di pace e amore interrotta dall'attacco di Hamas Proprio quei capelli e quei tatuaggi avevano permesso di riconoscerla in un corpo denudato, inerte, le gambe in posizione innaturale che era stato caricato dai miliziani su una jeep ed esibito ai cellulari come trofeo di caccia.

La conferma che Shani non sia più viva è arrivata alla famiglia direttamente dall'esercito israeliano e da Zaka, l'associazione che si occupa di recuperare ogni resto umano. Secondo quanto riferito dalla famiglia sarebbe stato un frammento del cranio a consentire con il test del dna l'identificazione della ragazza. headtopics.com

Molte cose di questa storia ancora non sono chiare. A cominciare da come e quando Shani sia morta e da dove sono stati ritrovati i resti. Da Gaza infatti nei giorni successivi all'attacco, era arrivata la notizia che Shani fosse stata ferita e per questo ricoverata in un ospedale locale. Gli account di propaganda di Hamas la davano in buone mani per essere curata.

E oggi le stesse voci arrivano attribuiscono la morte della ragazza proprio a gli attacchi israeliani.

