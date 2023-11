Fine mercato tutelato dell'energia, cosa conviene fare con le bollette di luce e gas

Secondo alcuni calcoli, confrontando il prezzo medio delle varie offerte libere con quello medio fissato dall’Arera, si sarebbero risparmiati, nel 2022, circa 5,7 miliardi di minori tariffe. Senza il libero mercato gli utenti fuori dalla maggior tutela avrebbero pagato per i loro 40 terawattora un prezzo maggiore di 144 euro a megawattorarispetto al servizio di maggior tutela.

