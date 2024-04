Fine dell'era Corini al Palermo

"Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi. In bocca al lupo mister, e grazie di tutto". Così il Palermo sui propri canali social ha voluto salutare il tecnico.

Corini è stato infatti protagonista in rosanero da giocatore prima (146 presenze con 27 reti e 40 assist) con la cavalcata dalla Serie B all’Europa con la fascia di capitano al braccio, e poi da allenatore in due occasioni diverse: la prima in Serie A dal novembre 2016 al gennaio 2017, chiusa con le dimissioni dopo 7 gare, e poi quella dal 2022 a oggi terminata con l’esonero. Palermo, finisce l'era Corini

