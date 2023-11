Fine degli aiuti per le Olgettine di Berlusconi

Olgettine, la famiglia di Silvio Berlusconi ha detto stop ai versamenti mensili e alle case in comodato d'uso per le venti ragazze che partecipavano alle serate di Arcore. Dopo la morte del Cav, avvenuta lo scorso giugno, la notizia dello «sfratto» - confermata da fonti legali - segna la fine di un'era. L'assegno di 2.

500 euro, che per il leader di Forza Italia era un risarcimento per i danni di immagine patiti dalle giovani coinvolte nei processi Ruby, non verrà più corrisposto alle ragazze - Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli solo per citarne alcune - che animavano le cene eleganti a Villa San Martino. Cosa c'è dietro la decisione della famiglia

:

İLMESSAGGEROİT: Barbara Guerra e le altre olgettine, chi sono le ragazze sfrattate dagli eredi di Berlusconi e cosa è successoNiente più mensile per le Olgettine, che ogni mese hanno ricevuto 2.500 euro da Silvio...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

ADNKRONOS: Stop soldi e case alle olgettine, la famiglia Berlusconi dice bastaPagamenti sospesi da subito, a fine anno stop all'uso gratuito delle case

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

SOLE24ORE: Caso Olgettine, Berlusconi a Guerra: «Non ti intesto casa, è corruzione»È un passaggio di un dialogo tra Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti ad Arcore, e Silvio Berlusconi diffuso dalla stessa Guerra, tramite i suoi legali. Dall’udienza preliminare all’assoluzione del Tribunale del caso Ruby ter le udienze sono state 94.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

LASTAMPA: Stop agli assegni e lettere di sfratto: le Olgettine si ribellano agli eredi di BerlusconiBarbara Guerra è chiusa nella villa in Brianza: «È un dono di Silvio, ho la registrazione che lo dimostra»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LASTAMPA: Bottura: quando c’era Silvio Berlusconi e la sua tv mi appariva alla pensilina del busNel suo nuovo libro il giornalista e autore racconta con ironia il politico e imprenditore. A partire da quel famoso slogan: «Corri a casa in tutta fretta, c’è…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Le Olgettine? Se si attaccano a Silvio Berlusconi anche da mortoNella sua esperienza politica, Silvio Berlusconi ha dovuto affrontare a cadenza periodica quella giustizia ad orologeria che mandava in sollucchero ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »