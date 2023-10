Fincantieri con Leonardo, l’alleanza nel dominio subacqueo: c’è l’accordo

Si rafforza la collaborazione tra Fincantieri e Leonardo, in particolare nel dominio della subacquea: le due società hanno firmato un Memorandum of Understanding che ha l’obiettivo di mettere a disposizione della partnership le rispettive competenze e capacità in un settore in cui Fincantieri investe da tempo.

«La nostra collaborazione con Leonardo — dichiara Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore Generale di Fincantieri —, già consolidata attraverso la joint venture Orizzonte sistemi navali, si rafforza ulteriormente con questo Memorandum of Understanding nel settore subacqueo».

