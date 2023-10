Finali Ferrari, Isozaki vince Coppa Shell Europe am

Il giapponese Motohiko Isozaki ha conquistato il titolo continentale nel Ferrari Challenge Europe Coppa Shell am, categoria riservata ai piloti 'amator' del campionato monomarca del Cavallino Rampante che chiude la stagione 2023 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove si stanno svolgendo le Finali mondiali Ferrari.

Dietro al britannico si è piazzato l'ungherese Bence Valint che, grazie a questo risultato, ha raggiunto e superato in classifica generale al terzo posto l'esperto fiorentino Max Mugelli, oggi quinto al traguardo. Nel Trofeo Pirelli am il giapponese Yudai Uchida ha bissato il successo di ieri. Per motivi di sicurezza la competizione è terminata con un giro di anticipo a causa di un grosso detrito schizzato in mezzo al rettilineo principale.

Infine, nell'ultima gara di stagione riservata al campionato del Nord America, con tutti i titoli già assegnati, vittorie degli statunitensi Roberto Perrina (Trofeo Pirelli), Justin Rothberg (Trofeo Pirelli am), Cameron Root (Coppa Shell) e Jeffrey Nunberg (Coppa Shell am). Domani sono previste le qualifiche delle gare che domenica mattina assegneranno i titoli mondiali del Challenge, dopo quelli continentali. headtopics.com

