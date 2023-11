Finale dei Mondiali di cricket tra India e Australia

Dopo oltre un mese di partite lunghe quasi una intera giornata, i Mondiali di cricket ospitati dall’ India terminano domenica con un’attesissima finale tra la nazionale di casa e l’ Australia .

È stata la prima edizione deiospitata interamente dall’ India , che ha distribuito le partite del torneo in modo omogeneo tra dieci città, da nord a sud: alcune più grandi e conosciute come Nuova Delhi, Mumbai e Bangalore, altre più che altro suggestive come Dharamsala, città ai piedi dell’Himalaya e vicina ai confini con Pakistan e Cina. L’ India era data come grande favorita già in partenza e mercoledì scorso ha ottenuto un posto in finale battendo la Nuova Zelanda. Ha vinto tutte e dieci le partite giocate fin qui, in cui ha incontrato tutte le partecipanti al torneo, dall’ Australia all’Inghilterra passando per i grandi rivali del Pakista





