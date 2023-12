Film italiani in uscita

Il film di Ivano De Matteo racconta senza sconti e senza retorica - anzi, il film è molto forte - la disperazione di un'adolescente intrappolata in un amore tossico e la preoccupazione dei suoi genitori nel non riuscire ad aiutarla. Specie quando entra in scena il revenge porn. Bravissimi gli attori Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini e l'esordiente Greta Gasbarri.

Denti da squalo È un viaggio di formazione e di scoperta che si muove nel realismo magico questo film bellissimo di Davide Gentile, che parla di ragazzi costretti a crescere troppo in fretta, di malaffare e di speranza. Bravissimo il cast, da Virginia Raffaele a Claudio Santamaria passando per Edoardo Pesce e il piccolo protagonista interpretato da Tiziano Menichelli. Come pecore in mezzo ai lupi Il film di Lyda Patitucci è un thriller particolarmente dark che racconta di agenti sottocopertura, di cattivi che è meglio non far arrabbiare e di fratelli che sperano di costruirsi un futuro miglior





Torino Film Festival, La Palisada è il miglior film internazionale

Tre cadaveri di famiglia rapita da HamasTre cadaveri di una famiglia rapita da Hamas sono stati annunciati morti a causa dei bombardamenti israeliani. Il padre degli ostaggi accusa Netanyahu e chiede di dare sepoltura ai cadaveri dei suoi cari.

Tivoli, incendio all'ospedale: tre morti e 200 evacuatiLe fiamme da un piano interrato. Le vittime sono tre anziani, i pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali della Capitale

Lucchi, Pirro e Savadori: tre generazioni di collaudatori a confrontoI tre piloti si raccontano a Paolo Beltramo

Tre gol al Monza per blindare il terzo posto e avvicinarsi alla JuventusIl Milan batte il Monza con tre gol e si avvicina alla Juventus. Tuttavia, ci sono anche due nuovi infortuni nella squadra.

John Lennon: Murder Without a TrialUna docuserie in tre episodi che ricostruisce l'omicidio di John Lennon nel dicembre 1980.

