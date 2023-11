Film (2023)

è un film di genere documentario del 2023, diretto da Kasia Smutniak. Uscita al cinema il 20 ottobre 2023. Durata 110 minuti. Distribuito da Luce Cinecittà., film diretto da Kasia Smutniak, è un documentario girato dalla regista nel suo paese natale, la Polonia.

Alcuni muri non posso essere valicati, alti sono invisibili e altri ancora dividono le persone in due gruppi, gli esseri umani degni di simpatia e quelli che non la meritano. Ci sono mura che sono semplici foreste e altre formate da filo spinato.

