Film (2023)

è un film di genere drammatico del 2023, diretto da Ivano De Matteo, con Greta Gasbarri e Edoardo Leo. Uscita al cinema il 05 aprile 2023. Durata 108 minuti. Distribuito da 01 Distribution., il film diretto da Ivano De Matteo, racconta la storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo.

Ivano De Matteo porta sul grande schermo un tema sempre attuale, l’amore, che viaggia in questo caso su due binari paralleli: da un lato quello tra due adolescenti, così forte che quasi soffoca, e dall’altro quello di un padre che cerca di proteggere sua figlia

che, nel crescere, inevitabilmente si allontana da lui. “Ho una figlia di quindici anni e questo è stato il primo motivo per cui desideravo fare della sceneggiatura di Mia un film. Sono un uomo. E questo è stato il secondo motivo. Ho sofferto e soffro ogni volta che la leggo. Mi sono ritrovato davanti a una storia per cui, in qualità di uomo potevo essere sia la figura positiva (del padre) che quella negativa (del ragazzo). Potevo percepire perfettamente entrambi. headtopics.com

scelta di utilizzare un linguaggio che tutti i giovani possano comprendere, attraverso la loro musica e le loro immagini, i TikTok, i video . Così come la decisione di “usare la macchina a mano, cercare meno quadri e più protagonisti. Stare sui volti. Entrare dentro la scena e non assistervi. Seguirli di nascosto, rubare le loro emozioni e trasmetterle in modo immediato e vivido, senza filtri” - ha precisato De Matteo. Stesso discorso per il montaggio che segue il ritmo dei personaggi.

MIA è un film scritto soprattutto da genitori, un film d'amore per la famiglia e in cui c'è anche il rilevante aspetto del particolare rapporto che c'è sempre tra padre e figlia (Ivano De Matteo)Riesce sempre a fare un cinema politico nel senso migliore del termine Ivano De Matteo, che torna a parlare della famiglia. headtopics.com

39 splendidi film del 2023 tratti da libriTra capolavori della letteratura, graphic novel e classici per adolescenti, quest’anno ci sono adattamenti di un libro per tutti i gusti in sala e sulle piattaforme di streaming Leggi di più ⮕

Mary e lo spirito di mezzanotte - Film (2023)Mary e lo spirito di mezzanotte è un film di genere animazione, avventura del 2023, diretto da Enzo D'Alo', con Mia O'Connor e Brendan Gleeson. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 85 minuti. Distribuito da BIM. Leggi di più ⮕

La Chimera - Film (2023)La Chimera è un film di genere drammatico del 2023, diretto da Alice Rohrwacher, con Josh O'Connor e Carol Duarte. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 134 minuti. Distribuito da 01 Distribution . Leggi di più ⮕

I Limoni d'Inverno - Film (2023)I Limoni d'Inverno è un film di genere drammatico del 2023, diretto da Caterina Carone, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 110 minuti. Distribuito da Europictures. Leggi di più ⮕

Cento Domeniche - Film (2023)Cento Domeniche è un film di genere drammatico del 2023, diretto da Antonio Albanese, con Antonio Albanese e Liliana Bottone. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 94 minuti. Distribuito da Vision Distribution. Leggi di più ⮕

Kissing Gorbaciov - Film (2023)Kissing Gorbaciov è un film di genere documentario del 2023, diretto da Andrea Paco Mariani. Uscita al cinema il 24 novembre 2023. Durata 97 minuti. Distribuito da SMK Factory. Leggi di più ⮕