Film (2023)

è un film di genere horror, fantascienza, thriller del 2023, diretto da Gerard Johnstone, con Allison Williams e Violet McGraw. Uscita al cinema il 04 gennaio 2023. Durata 102 minuti. Distribuito da Universal Pictures., il film diretto da Gerard Johnstone, vede protagonista una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori.

Per dare alla storia un punto di vista femminile è stata coinvolta Akela Cooper, che ha sviluppato il soggetto insieme a Wan : “Nei miei precedenti film le bambole non uccidono. Mi sono detta, facciamone uno diverso per una nuova generazione che non è cresciuta come noi con Chucky” - ha spiegato la sceneggiatrice, aggiungendo cheuna bambola che sembrasse innocua, ma con un aspetto comunque inquietante

: “Dopo molti confronti con Gerard, abbiamo convenuto che M3gan dovesse essere fisicamente realistica per provocare il senso di disagio provato nel guardare un robot troppo umano” - ha aggiunto Wan. Serviva “qualcuno in grado di muoversi come un robot, danzare, combattere e recitare al fianco dei protagonisti” - ha spiegato Johnstone. headtopics.com

Così nel 1978 esce Magic diretto da Richard Attenborough con un giovane Anthony Hopkins nei panni di un ventriloquo a cui regalano Fats, una marionetta killer. Qualche anno più tardi arriva Dolls di Stuart Gordon (1986) e nel 1988 parte la saga de La bambola assassina creata da Don Mancini (che avrà un reboot nel 2019), che vede la prima apparizione di Chucky. Spaventosa è anche la serie Puppet Master – Il burattinaio (1989) di Charles Band.

