Filippo Turetta tornerà in Italia per l'omicidio dell'ex fidanzata

Sarà in Italia la mattina di sabato 25 novembre Filippo Turetta, il 22enne arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata,. Il giovane, come confermato dal legale Giovanni Caruso, un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle ore 8 da Roma, e arriverà alle 10 a Francoforte, dove gli agenti prenderanno in custodia Turetta, prima del rientro in Italia con partenza alle 10.45, con destinazione Venezia.

Nel frattempo le indagini delle forze dell'ordine si stanno concentrando su alcuni indizi che potrebbero aggravare le accuse nei confronti del giovane con la. Filippo aveva pianificato l'omicidio di Giulia? In questa fase il condizionale rimane d'obbligo, ma sono diversi gli indizi che potrebbero far pensare a un gesto premeditato e organizzato nel dettaglio. Dall'arma del delitto ai vestiti di ricambio che Turetta aveva in auto, fino al denaro in contanti e il presunto sopralluogo nella zona dell'aggressione qualche ora prima del delitt





Today_it » / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Richiesta di consegna di Filippo Turetta all'ItaliaLe autorità italiane hanno richiesto la consegna di Filippo Turetta dalla Germania. Il Ministero della Giustizia ha completato le attività per la trasmissione del mandato di arresto europeo. Non è ancora stata fissata una nuova udienza in cui Turetta dovrebbe confermare il suo consenso ad essere consegnato all'Italia. Non è noto quando avverrà la consegna.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Giulia Cecchettin ferita da Filippo Turetta già davanti a casa | La giovane è morta dissanguataGiulia Cecchettin è stata accoltellata la prima volta da Filippo Turetta mentre, alle 23:18 di sabato 11 novembre, si trovava nel parcheggio davanti c...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Le tappe della relazione tra Giulia Cecchettin e Filippo TurettaIl neo presidente ha promesso alla nazione questa riforma che comporterebbe: togliere dalla circolazione il peso argentino, abolire la banca centrale, usare a tutti gli effetti la valuta degli Stati Uniti come moneta nazionale

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Omicidio Giulia Cecchettin: tutti gli indizi sulla premeditazione di Filippo Turetta (che rischia l'ergastolo)Serviranno alcuni giorni perché il ragazzo sia estradato in Italia dalla Germania, dove è stato arrestato. Diventa determinante capire se il delitto era...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

La storia di Giulia Cecchettin e Filippo TurettaGiulia Cecchettin e Filippo Turetta si erano conosciuti all'Università di Padova. La loro relazione è terminata dopo la morte della madre di Giulia. Giulia ha continuato a studiare e ha superato tutti gli esami fino alla laurea.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Arrestato in Germania Filippo Turetta, l'assassino di Giulia CecchettinFilippo Turetta è stato arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà un giudice tedesco a decidere sulla sua consegna.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »