Fifa, Rubiales squalificato per tre anni

Tre anni di squalifica: e' questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola al centro della polemica per il bacio in bocca a Jennifer Hermoso, durante la premazione per il Mondiale femminile vinto dalla Spagna.

La commissione disciplinare della Fifa ha giudicato Rubiales, dimessosi dopo alcune settimane dall' episodio, colpevole di aver violato l'articolo 13, quello sulla violazione delle regole di fair play, integrità e lealtà. Rubiales potra' far ricorso; la squalifica è stata comunicata oggi e vale per tutte le attività nazionali e internazionali correlate al calcio

UFFICIALE: la Fifa squalifica Rubiales per tre anni per il bacio a HermosoLa FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola), da ogni attività legata al calcio nazionale e internazionale per i prossimi tre anni. Il massimo organismo mondiale Leggi di più ⮕

Rubiales squalificato per tre anni per il bacio alla Hermoso: la decisione della FifaIl caso riguarda gli eventi verificatisi durante la finale della Coppa del mondo femminile del 20 agosto 2023 Leggi di più ⮕

Caso Hermoso, la Fifa squalifica Luis Rubiales per tre anni per il bacio alla giocatriceI titoli di Sky TG24 del 30 ottobre, edizione delle 8:00 Leggi di più ⮕

Rubiales, 3 anni di squalifica dalla Fifa per il bacio a HermosoL'ex presidente della Federcalcio spagnola ha violato articolo 13 Leggi di più ⮕

Rubiales, ufficiale la squalifica per il bacio a HermosoL'ex presidente della Federcalcio spagnola è stato fermato dalla commissione disciplinare della Fifa Leggi di più ⮕

Luis Rubiales squalificato per tre anni per lo scandalo del bacio alla HermosoL’ex presidente della federcalcio spagnola al centro della polemica dopo la vicenda con la capitana della Nazionale iberica Leggi di più ⮕