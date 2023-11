FIfa: Infantino condanna la violenza di Marsiglia-Lione

. Tali eventi, come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport né nella nostra società eSassate contro il bus: Grosso ferito al volto e sanguinante, FOTO.

Marsiglia-Lione, Infantino: 'Nel calcio non c'è spazio per la violenza'Le parole del presidente della Fifa dopo gli incidenti in Marsiglia-Lione Leggi di più ⮕

