Fiducia risicata al Senato per il Dl Caivano, record negativo per il governo Meloni. Il Pd: “Maggioranza in a…

27/10/2023 21:05:00 / Fonte: repubblica

Novanta voti favorevoli su 115 organici. Boccia: “Sono divisi su tutto”. La Lega ribatte: “Mistificazione della realtà”. E Gasparri insulta il centrosinistra i…