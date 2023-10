Fiducia dei consumatori in calo, pesano caro vita e guerre

clima di fiducia dei consumatori, che flette da 104,9 a 103,9. Lo rileva l'Istat, spiegando nel commento che questo mese "il calo dell'indice di fiducia delle imprese si estende a tutti i settori salvo quello delle costruzioni. L'indice complessivo raggiunge il valore più basso da aprile 2021".

. L'istituto segnala in questo caso "un generale peggioramento di tutte le nove variabili che compongono l'indicatore ad eccezione delle aspettative sulla disoccupazione, che sono in miglioramento, e dei giudizi sulla situazione economica familiare il cui saldo cresce lievemente".

"Il dato odierno sul clima di fiducia - spiega l'associazione in una nota - ci presenta una virata in territorio fortemente negativo e, purtroppo, non poteva andare diversamente osservando anche la situazione internazionale, con l'aggravarsi del conflitto mediorientale e la prosecuzione della guerra russo-ucraina e le relative conseguenze sullo scacchiere delle fonti energetiche, insieme al perdurare di un livello ancora elevato del tasso di inflazione, come sottolineato dalla... headtopics.com

- prosegue la nota - manifestano un deterioramento nel proprio clima personale con attese di un peggioramento nei prossimi mesi".Il rapporto dell'Istat sull'economia illegale, che nel 2021 ha generato un valore aggiunto pari all'1,1% del Pil senza però tornare ai livelli pre-Covid. I consumi complessivi superano i 20 miliardi

Lo scorso anno, rileva l'Istat, il reddito disponibile è aumentato del 5,5% ma la spesa per i consumi finali è cresciuta del 12,6% L'Istat registra una flessione pari al 4,2% su base annuale. Rispetto al mese di luglio, si assiste a un incremento dello 0,2% headtopics.com

La variazione acquisita per il 2023 è +0,7%. Diminuiscono il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie. Il reddito disponibile è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%

