Fico diventa il più grande parco tematico dedicato al Natale

Da sabato 4 novembre fino alla fine delle festività (il 7 gennaio), una grandissima area di FICO si trasformerà nel magico mondo di Santa Claus e dei suoi piccoli aiutanti. A Bologna, nel più grande luogo al mondo dedicato alla valorizzazione e al racconto del patrimonio enogastronomico italiano, famiglie e bambini potranno immergersi nella magica atmosfera del Natale grazie a una serie di attrazioni e spettacoli live.

Per entrare appieno nel clima natalizio si potrà pattinare circondati da spettacolari note musicali luminose sulla pista del ghiaccio. Tutti i giorni, poi, per tutto l’orario di apertura, si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena Centrale vari spettacoli, dal musical sul Natale ai canti Gospel, dalle evoluzioni de Les Farfadais agli show del Mago Casanova.

Natale, chi sono i prof che non capiscono il valore di questa festaL’Istituto europeo di Fiesole rivendica la scelta della “Festa d’inverno”. Ma così, per paura dell’islam, si ... Leggi di più ⮕

Natale, Costanza Hermanin: "Ecco perché deve chiamarsi Festa d'Inverno"È diventato un caso politico la proposta dell’ Istituto Universitario europeo di Fiesole di cambiare i riferimenti al Natale usando la... Leggi di più ⮕

Le assurde motivazioni dell'università che nega il Natale: 'Così non si esclude''Linguaggio inclusivo per riconoscere le diverse religioni e credenze'. L'Istituto universitario europeo svilisce il Natale in nome del politicamente corretto, trattando la festività cristiana come un semplice fatto culturale Leggi di più ⮕

L'olio prodotto dal Parco archeologico di Pompei diventa IgpL'olio di Pompei prodotto con le olive delle aree verdi del Parco archeologico, ad un anno dalla prima produzione, ha ricevuto il riconoscimento di certificazione IGp Campania. Lunedì 30 ottobre dalle ore 11. (ANSA) Leggi di più ⮕

Bundesliga, le formazioni dei match delle 15.30: Bonucci torna titolare, dal 1' anche GosensAlle 15:30 verranno giocate cinque partite di Bundesliga, tra cui anche quella dell'Union Berlino, impegnato in casa del Werder Brema. I rivali del Napoli in Champions League vogliono ritrovare il suc Leggi di più ⮕

Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: Bajrami e Thorstvedt dal 1', gioca SaelemaekersSassuolo-Bologna è l'anticipo delle 15 del sabato della 10^ giornata di Serie A. Dionisi sceglie di dare fiducia in difesa alla coppia formata da Erlic e Ferrari, mentre nel ruolo di trequartista sce Leggi di più ⮕