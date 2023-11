FIAT omaggia il centenario Disney con cinque esemplari unici a tema Topolino

FIAT rende omaggio al centesimo anniversario Disney con un regalo: cinque esemplari unici a tema della nuova Fiat Topolino dedicate proprio a Mickey Mouse. La presentazione delle Topolino one-off si è svolta a Casa 500, al quarto piano della prestigiosa Pinacoteca Agnelli, un'esperienza unica, un affascinante viaggio tra arte e storia, in occasione dei 100 anni Disney, dei 95 anni di Topolino e del centenario del Lingotto.

Le storie di FIAT e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l'una all'altra. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare a un pubblico più giovan





RaiNews » / 🏆 46. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fiat e Fiat Professional ad EICMA 2023L'EICMA torna a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre, l'evento prevede la partecipazione di Fiat e Fiat Professional, che confermano la propria presenza in qualità di espositori, visto che avranno uno stand dedicato ai propri veicoli commerciali elettrici.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Fiat Topolino protagonista della Dolce Vita ad Eicma 2023Passerella d'eccezione in perfetto stile Dolce Vita per la Nuova Fiat Topolino all'edizione 2023 di Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) che essendo classificata come quadriciclo usufruisce delle molte agevolazioni proprie delle d...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Fiat Topolino all’Eicma, il quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce VitaCosa c'è da sapere sul veicolo in vista in questi giorni all'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Fiat Multipla, l’indimenticabile monovolume tornerà in esemplare unicoPer celebrare il 25esimo anniversario della Multipla verrà realizzata una one-off esclusiva che sarà venduta ad un collezionista

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Fiat 600e: lo stile raccontato dai suoi designerIn occasione della presentazione del modello'Donato Pacella, Chief Exterior Designer di Fiat, ci ha descritto nel dettaglio'gli esterni della nuova 50...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

In prova la nuova Fiat 600e LA Prima - Video Tgcom24Nello speciale motori anche la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »