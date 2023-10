Fiaccolata per la pace, Conte c'è Schlein no. Fratoianni (Avs) al Pd: “Non capisco la scelta di chi non è in …

La manifestazione romana per la pace ha mantenuto la promessa. Fiaccole, striscioni con scritto «stop a tutte le guerre nel mondo» e «proteggere tutta la popolazione civile». Non uno slogan sopra le righe. Semmai, la risposta è stata sotto le attese, visto il lungo elenco di realtà che avevano sottoscritto l'appello: piazza dell'Esquilino si è riempita a malapena a metà. Le opposizioni c'erano, ma non tutte e ognuna a modo suo.

Più diretto col Pd è stato Fratoianni: «Non capisco la ragione di questa scelta». Non c'erano Azione e Italia Viva. Lo slogan della manifestazione era «Proteggere tutta la popolazione civile» e i promotori Amnesty e Aoi (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), con l'adesione di realtà come Rete Pace e Disarmo, Arci, Acli, Cgil, Acli, Un ponte per.

Italia Notizie

Leggi di più:

LaStampa »

Schlein e Conte fanno festa a Foggia: com'è ridotta questa sinistraÈ Foggia il premio di consolazione per il centrosinistra in questa ennesima tornata elettorale disastrosa per Schlein e Conte . Scon... Leggi di più ⮕

Pd e M5s divisi in piazza, Conte c'è Schlein noFiaccolata per la pace. Ex premier: 'Ognuno fa le sue valutazioni' (ANSA) Leggi di più ⮕

Roma, fiaccolata per la pace in Medio OrienteAd aderire al corteo, a piazza dell'Esquilino, sono oltre 50 associazioni dalla rete Pace e disarmo all'Arci,… Leggi di più ⮕

Schlein e la manifestazione per la pace: chi di noi andrà, lo farà a titolo personaleI big del partito non sfileranno con Conte: non c’è chiarezza su Hamas Leggi di più ⮕

Fallisce il blitz dei filopalestinesi PdDopo un lungo travaglio, Schlein non manderà delegazioni all'evento 'pacifista' di oggi Leggi di più ⮕

Altra giravolta di Schlein sulle piazze pro Palestina: 'Il Pd ci sarà'Ha cercato di trovare un equilibrio, ma alla fine il richiamo elettorale è stato più forte per Schlein, che ha ammesso la partecipazione del Pd alle manifestazioni pro-Palestina Leggi di più ⮕