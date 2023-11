Festa del Cinema look pagelle, il red carpet di Suburra: Spadino innamorato (8), Borghi e la fidanzata in mini

La festa del Cinema di Roma si chiude con il cast di Suburraeterna, la serie televisiva che espande il progetto Suburra, in streaming su Netflix a partire dal 14 novembre. Sul tappeto rosso, i volti storici nel cast e le new entry. Tra look di grande effetto e un totl black che, diciamolo, ha parecchio stufato. Ecco le nostre pagelle.

La festa del Cinema di Roma si chiude con il cast di Suburraeterna, la serie televisiva che espande il progetto Suburra, in streaming su Netflix a partire dal 14 novembre. Sul tappeto rosso, i volti storici nel cast e le new entry. Tra look di grande effetto e un totl black che, diciamolo, ha parecchio stufato. Ecco le nostre pagelle.

Suburraeterna alla Festa del Cinema: nuovo capitolo per Spadino e Cinaglia nella "Roma criminale"RomaToday ha intervistato gli attori (vecchi e nuovi) della fortunatissima serie tv Netflix. Ecco cosa ci hanno anticipato Leggi di più ⮕

Il cast di Suburra Aeterna: «La suburra non finisce mai, come i lavori per il Giubileo»la serie tv Netflix che espande l’universo Suburra con la nuova storia originale prodotta da... Leggi di più ⮕

Ferrara: «Il mio nuovo Spadino, criminale gay e non più coatto»L’attore tra i protagonisti della serie tv «Suburra Eterna», spin off della serie ambientata nel mondo di mezzo della capitale, in arrivo du Netflix dal 16 novembre Leggi di più ⮕

Mare fuori 4, il cast sul red carpet della Festa del cinema di RomaMaria Esposito, Raiz, Lucrezia Guidone, il regista Ivan Silvestrini e tutti gli altri sono arrivati per presentare la quarta stagione di Mare Fuori. Tutte le foto e le anticipazioni Leggi di più ⮕

'Peda'gio' di Carolina Markowicz trionfa alla Festa del cinema di RomaIl Gran Premio della Giuria va a 'Urotcite Na Blaga (Blaga's Lessons)' di Stephan Komandarev, quello che la miglior regia a Joachim Lafosse per 'Un silence (A Silence). Ad Alba Rohrwacher il riconoscimento come miglior attrice Leggi di più ⮕

Miriam Galanti sul red carpet della Festa del CinemaItalian actor Miriam Galanti arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕