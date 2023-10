Festa del Cinema di Roma, i voti ai look sul red carpet, da Teresa Saponangelo a Noemi

A un giorno dalla cerimonia di consegna dei premi finali, Teresa Saponangelo regala al pubblico un momento moda importante sottolineato dalla scelta di uno dei pochi abiti non neri visti in questa edizione. Noemi approfitta di un'apparizione pomeridiana per sfoggiare uno stile ultra seducente – IN AGGIORNAMENTOLa decima giornata della Festa del Cinema di Roma 2023 ospita sul red carpet serale il film di Caterina Carone.

5Teresa Saponangelo sceglie i bagliori argentei di un long dress fluido in tessuto laminato, di gran tendenza in questa stagione. Il look dell'attrice premiata col David è curato dalla stylist Claudia Scutti. Voto: 8.5Caterina Carone sceglie il completo maschile dal gusto retrò con la camicia col collo a pistagna decorata con un fiocco, uno stile portato di recente in passerella da Emporio Armani. Scarpe basse e un raccolto col ciuffo laterale per completare il tutto. Voto: 6.5.

