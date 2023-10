Festa del cinema di Roma, Confindustria presenta Atlantico, viaggio in 12 tavole del codice di ...

La sera del 27 ottobre al Maxxi, in occasione della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, verrà presentato “Atlantico. La prima volta oltreoceano del Codice di Leonardo da Vinci”, il documentario promosso da Confindustria, con la regia di Marcello Pastonesi e Carlo Furgeri Gilbert, prodotto da Karen Film e Studio Nicama.

Il documentario racconta lo spirito della mostra così come è stato vissuto negli Stati Uniti, le ragioni che hanno spinto Confindustria a volere questa esposizione come simbolo del saper fare italiano, della cultura di impresa, del valore della cultura anche come ponte per abbattere barriere.

