Fernanda Lessa compie 47 anni: la sua storia di successo e rinascita

È sempre stata molto sportiva e questo le ha permesso di restare in forma anche in periodi molto difficili della sua vita: Fernanda Lessa oggi compie 47 anni e arriva questo traguardo non solo bella come sempre, ma anche molto più serena di quanto fosse anni fa, quando ancora calcava le passerelle ed era richiestissima per le copertine dei più famosi magazine di moda. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo la sua storia e scopriamo qualcuno dei suoi segreti.

Fernanda Lessa aveva avuto una gravidanza anche mentre era fidanzata con Vittorio Mango, ma il bimbo, chiamato Joaquin, a causa di una malformazione cardiaca è morto dopo una sola settimana di vita e lei adesso lo chiama 'il mio angioletto'. Un paio di anni fa Fernanda Lessa ha spiegato qual è stata la svolta per restare in forma faticando di meno. Condividendo una splendida foto in bikini ha scritto: 'Da quando ho smesso di usare il lattosio il mio corpo è cambiato.

Fernanda Lessa Compleanno Modella Dipendenze Droga Alcol Successo Rinascita

