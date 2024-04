Fergie sfoggia un vestito verde smeraldo per un evento speciale

📆 03/04/2024 05:35:00

📰 VanityFairIt ⏱ Reading Time:

25 sec. here

15 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 58%

Publisher: 69%

Moda Notizia

Fergie ha scelto un vestito verde smeraldo per un evento speciale, richiamando il colore del matrimonio di sua figlia Eugenie. Il vestito è un midi dress in tweed con tasche laterali e bottoni dorati della griffe Dolce&Gabbana. Completando il look c'è una cintura catena con un charm bianco perla a goccia.

Fergie, Vestito, Verde Smeraldo, Matrimonio, Figlia, Eugenie, Midi Dress, Tweed, Tasche, Bottoni Dorati, Dolce&Gabbana, Cintura Catena, Charm Bianco Perla