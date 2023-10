Feralpisalò-Reggiana, i convocati di Zaffaroni: tante le assenze, tra le quali Da Cruz e Camporese

"I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. È chiaro che è sempre il risultato che dà quello sprint in più per fare bene, di conseguenza noi giochiamo con l’obiettivo di ottenere punti. Per quanto riguarda il modulo, non punto a fare stravolgimenti clamorosi sotto l’aspetto tattico. La priorità non sarà nemmeno di vedere una bella FeralpiSalò, che gioca bene.

il neo tecnico della Feralpisalò Marco Zaffaroni, che domani, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Serie B, farà il suo esordio sulla panchina gardesana nel match contro la ReggianaAll'allenamento di rifinitura di questa mattina, hanno assistito parte anche il Ds Ferretti e il Dt Legati; non disponibili, per il match, Ferrarini, Tonetto, Voltan, Da Cruz, Camporese e Letizia.

