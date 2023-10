Feralpisalò-Reggiana, i convocati di Nesta: Pettinari non recupera. E si fa male Pajac

Reggiana, Nesta alla vigilia della Feralpisalò:"È come noi, deve combattere per salvarsi"Catania-Avellino in diretta su Rai 2: la prima storica della Serie C sarà senza tifosi ospitiBergomi sul 'genero' Gabriele Gori:"Avellino, la scelta giusta. Può galvanizzarsi"Women’s Nations League, Spagna Femminile inarrestabile: batte l'Italia.

Serie B Femminile e AIC siglano accordo collettivo per la regolamentazione del lavoro sportivo

Reggiana, Nesta alla vigilia della Feralpisalò: 'È come noi, deve combattere per salvarsi'Primo successo casalingo per la Reggiana, nello scorso weekend, e ora alle porte la sfida con la Feralpisalò, valida per l'11 giornata del campionato di Serie B. Come si legge su tuttoreggiana.com, i

Feralpisalò-Reggiana, i convocati di Zaffaroni: tante le assenze, tra le quali Da Cruz e Camporese'I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. È chiaro che è sempre il risultato che dà quello sprint in più per fare bene, di conseguenza noi giochiamo con l'obiettivo

Feralpisalò, sessione in vista della Reggiana: Butic e Kourfalidis hanno lavorato col gruppoLa Feralpisalò è tornata al Turina, questa mattina, per l'ultima sessione di allenamento prima della rifinitura di domani. L'undicesima giornata, in programma sabato 28 alle ore 14 allo stadio G

Reggiana, report medico: Pettinari ancora out. Lesione all'adduttore per PajacAttraverso i propri canali social la Reggiana ha diffuso il proprio report sanitario in vista della gara di domani a Piacenza contro la Feralpisalò: 'AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr

Zaffaroni pronto per l'esordio con la Feralpisalò: 'Dobbiamo riaccendere il nostro fuoco'Contro la Reggiana il nuovo tecnico della Feralpisalò, Marco Zaffaroni, farà il suo esordio sulla panchina dei Leoni del Garda. L'ex tecnico di Hellas Verona, Cosenza e Chievo Verona ha, così, parl

Reggiana, Cigarini: 'Tenevo molto alla gara col Venezia. La Serie B? È davvero strana'In vista del match contro la Feralpisalò da casa Reggiana ha preso la parola Luca Cigarini, centrocampista che nel match contro il Venezia ha dato la palla decisiva per la vittoria a Gondo. 'Le emozi