Femminicidio Saman Abbas, i giudici sul fratello testimone: “Andava indagato”

” previste dalla legge. Il giovane A.H. – che indichiamo con le iniziali perché minorenne all’epoca dei fatti – andava indagato come gli altri familiari, poi finiti a processo per la morte della 18enne pakistana di Novellara, uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Emerge anche questo nell’ordinanza con cuidell’allora 16enne e ritengono che dovesse essere sentito dagli inquirenti appunto come indagato. L’intervento dei giudici, alla vigilia dell’udienza in Aula del ragazzo,.

I giudici riassumono così tutto quello che è avvenuto e che oggi ha portato all’ordinanza con rinvio dell’udienza. Il ragazzo era stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura per i minorenni di Reggio Emilia in relazione alla scomparsa della 18enne. È stato quindi sentito ben tre volte () come persona informata dei fatti, quindi nella qualità di testimone dagli inquirenti della procura ordinaria.

solo dopo l’interrogatorio il ragazzo dichiarava di non essere ancora a conoscenza dell’avvenuta archiviazione avvenuta tre giorni prima. Anche se in presenza di quella archiviazione per i magistrati i verbali sono di fatto nulli. “D’altro canto, non può non evidenz1arsi l’estrema celerità con cui si è ritenuto di definire la posizione di A. H., dopo poco più di due settimane dalla trasmissione degli atti relativi al procedimento principale”.Infine, ma non meno importante per la corte, c’erano indizi proprio in relazione all’omicidio di Saman a carico di A. H. headtopics.com

