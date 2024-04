Felipe Anderson annuncia l'addio alla Lazio . : «Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione».

Grazie di tutto!». Comunicato! pic.twitter.com/8JYMZI4QC3 — Felipe Anderson April 15, 2024 Il numero 7 della Lazio è libero dunque di firmare con una nuova squadra. Da mesi si parla con insistenza di un interessamento della Juventus, che però non ha mai formalizzato un'offerta ufficiale, anche per rispetto dei biancocelesti. Ora, evidentemente, gli scenari cambiano.

Felipe Anderson Lazio Contratto Addio Juventus

