Fedez si diverte a Miami con i figli Leone e Vittoria

Fedez a Miami con i figli Leone e Vittoria si diverte e in spiaggia gioca a fare il bagnino, mentre Fedez ha preso il volo per gli Stati Uniti con i piccoli Leone e Vittoria e con i suoi genitori,. Senza mai mostrare i bambini in volto, a seguito dello scambio di diffide con Chiara Ferragni , il rapper ha postato foto in aeroporto, documentato il viaggio in aereo, i giochi della sua bimba più piccola e lo stupore del maggiore davanti ai regali.

Poi in spiaggia a Miami si gode il mare e il relax sfoggiando il fisico scolpito mentre i suoi cuccioli giocano a fare i bagnini. Riparandosi con la mano dal sole Federico scruta l'orizzonte, e chissà se vede il cielo schiarirsi sulla sua situazione di coppia o se le nuvole si fanno sempre più nere. Mentre Fedez si rilassa a Miami con Leone e Vittoria, Chiara Ferragni a Milano si è chiusa in un silenzio socia

Fedez Miami Figli Leone Vittoria Spiaggia Bagnino Chiara Ferragni Milano

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fedez vola a Miami con i figli Leone e Vittoria, lontano da Chiara Ferragni“Finalmente con voi” scrive il rapper mostrando la partenza con i bambini

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Fedez single, la dolce vita con la sua fidata assistenteA Miami con Leone, Vittoria e i nonni ci sarà anche Eleonora Sesana?

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Chiara Ferragni, il resort 5 stelle lusso a Dubai: quanto costa al giorno, il prezzo è per pochiChiara Ferragni, dopo la separazione con Fedez, è volata a Dubai con i figli Vittoria e...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ferragni-Fedez, incontro al veleno: cos'è successo l'altra sera al compleanno di LeoneLa gente accalcata fuori dal locale ha ripreso un episodio che, più degli altri, racconta quanto la tensione tra i due ex sia...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Fedez, il gesto spiazzante per la festa del papà e il compleanno di LeoneNessuna dedica né video-ricordi, come ha sempre fatto, ma un post del tutto inaspettato

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Chiara e Fedez insieme al compleanno di Leone, stessa foto ma divisi: è gelo totaleI Ferragnez di nuovo insieme ma non sembrerebbero esserci segnali di riavvicinamento

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »